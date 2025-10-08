Ufficiale

Napoli in nazionale, le date di tutte le partite: si comincia oggi con Anguissa

© foto di www.imagephotoagency.it
di Fabio Tarantino

Ecco tutte le date degli impegni dei giocatori del Napoli in nazionale. Si parte oggi con la prima di Frank Zambo Anguissa e si concluderà martedì prossimo con le partite dell'Italia di Gattuso e dell'Under 21.

Mercoledì 8 ottobre
Anguissa: Mauritius-Camerun

Giovedì 9 ottobre
Hojlund: Bielorussia-Danimarca 
Gilmour e McTominay: Scozia-Grecia 

Venerdì 10 ottobre 
Elmas e De Bruyne: Belgio-Macedonia 
Marianucci: Italia-Svezia

Sabato 11 ottobre
Meret, Di Lorenzo, Spinazzola: Estonia-Italia 

Domenica 12 ottobre 
McTominay e Gilmour: Scozia-Bielorussia 
Hojlund: Danimarca-Grecia 

Lunedì 13 ottobre 
Anguissa: Camerun-Angola
De Bruyne: Galles-Belgio
Elmas: Macedonia-Kazakistan 

Martedì 14 ottobre 
Meret, Spinazzola, Di Loreno: Italia-Israele 
Marianucci: Italia-Armenia
 