Marocchi a Sky: "Cedete subito gli scontenti! Già mandandoli via, il Napoli migliorerebbe!"

L'ex calciatore Giancarlo Marocchi è intervenuto negli studi Sky per parlare del delicato momento del Napoli: "La società deve cedere immediatamente chi non è felice lì, non importa se prendono meno soldi, per salvare la stagione bisogna vendere chi non vuole più starci. Già facendo delle cessioni si può migliorare la squadra"