Marocchi avvisa gli azzurri: "Se fanno questa cosa Conte se ne accorge subito..."

Giancarlo Marocchi, talent di Sky Sport, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “La testa ora è alla partita di campionato, poi da lunedì si penserà alla Champions, ora gli impegni sono tanti. I calciatori del Napoli non possono staccare mai la mente, altrimenti Conte se ne accorge: soprattutto sul campionato dove è assatanato.

La Champions condizionerà il campionato degli azzurri, ruotando i calciatori Conte dovrà cambiare un pò di cose. La questione dei quattro centrocampisti ti permette di schierare tutti i titolari, è chiaro che se prepari la partita di coppa allora devi pensare anche ad altre soluzioni”.