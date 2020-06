Marocchi: "Juve favorita dall'atteggiamento del Bologna, non ha sfruttato insegnamenti di Gattuso"

Giancarlo Marocchi, ex giocatore ed opiniosta, ha parlato ai microfoi di Sky Sport, di fatto commentando la vittoria serale della Juve contro il Bologna, ed al tempo stesso tornando sulla sconfitta in finale di Coppa Italia dei bianconeri: "Juve favorita dall’atteggiamento del Bologna che ha iniziato attaccando. Non ha sfruttato gli insegnamenti di Gattuso, si può anche aspettare nel primo tempo, non farli giocare e poi sfruttare gli spazi che si apriranno".