Marocchino: "Dybala dalla Juve all'Inter fantacalcio? Lo si diceva anche di Higuain..."

"Dybala? Se vendono anche lui, allora non ho più parole.. Per favore no. Spero si trovi una soluzione". Domenico Marocchino si esprime così sulla questione Dybala. "L'argentino è una goduria per chi ama il calcio", dice a Tuttomercatoweb.com.

La strada pare in salita però... "Spero sia solo una strategia dei procuratori e che poi si arrivi a chiudere l'affare, non lo vedo lontano dalla Juve. Mi auguro facciano in fretta. E' chiaro che la società punta ad un ridimensionamento sui contratti, il monte ingaggi è elevato. Dybala comunque può giocare... seduto, da fermo, è un divertimento".

Le parole della società su Dybala sono state troppo dure? "Un conto sono le dichiarazioni, altro discorso ciò che si dice in una stanza. Ci sono strategie, la società deve fare i suoi conti, la capisco. Si è esposta molto e deve stare attenta per non creare voragini, buchi difficili da sistemare. E i giocatori ormai hanno il coltello dalla parte del manico. Spero siano schermaglie".

E se dovesse andare all'Inter? "Beh allora proverei a chiedere Barella in cambio... E' abbastanza fantacalcio, anche se Higauin insegna: era al Napoli, aveva fatto il record di gol e poi andò alla Juve, diretta concorrente in quel momento".