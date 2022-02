Marolda: “Avrei chiesto il rimborso dopo l’Inter. Il Napoli non ha fatto di tutto per vincere”

Francesco Marolda, storica firma del giornalismo partenopeo, è intervenuto nel corso de “Il Bello del Calcio” su Canale 8: “Io dopo la partita di sabato avrei chiesto il rimborso, innanzitutto perché non mi è piaciuta. In secondo luogo perché uscendo dallo stadio mi sono chiesto se il Napoli avesse fatto di tutto per vincere, secondo me la risposta è no. Si è messa sotto l’Inter per 30/35 minuti e poi ci si è fermati, non ci sono state scelte sapienti dalla panchina. Non puoi togliere l’unico attaccante che sta creando fastidi agli avversari e inserire un difensore per un centrocampista. L’immagine che il Napoli ha dato di sé sta tutta nella punizione finale di Ounas”.