Marolda: "Dalle mie fonti il Napoli non è in vendita. Ancelotti chiami i giocatori che vuole..."

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Francesco Marolda, Corriere dello Sport: "Ciò che può capitare al Napoli è tutto possibile. Dalle mie fonti, il Napoli non è in vendita che poi, la società sia interessata a capire la sua situazione è una cosa giusta. Di Lorenzo non è un giovanissimo e andrebbe anche al limite rispetto ai canoni del mercato del Napoli però insieme agli altri nomi che circolano è rispecchiata la logica della continuità. Sicuro, così non si vince e non si fa un passo in avanti. A questi si devono aggiungere dei nomi di esperienza per supportare la corsa nel campionato. Per me, Ancelotti dovrebbe fare delle chiamate direttamente ai giocatori che vuole".