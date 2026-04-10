Marolda: "Il ciclo di Conte al Napoli si sta chiudendo e vi spiego perché"
Francesco Marolda, giornalista, è intervenuto a Televomero per parlare delle voci su Conte e sulla Nazionale in vista dell'estate: "Penso che il ciclo di Conte si stia chiudendo al Napoli. Adesso il club deve rivedere il suo progetto iniziale. Il Napoli non può comprare più gente di 33-34 anni, deve ridurre gli ingaggi, si sta per aprire un capitolo nuovo che forse non soddisferà Conte come negli anni precedenti. E' vero che il progetto è triennale, ma dopo due anni giocatori di questo tipo, grandi di età, non può più comprarli".
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