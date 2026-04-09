Alvino: “Il mondo interista ha paura! Il gol di Politano gli ha scombussolato la Pasquetta”

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Il giornalista Carlo Alvino, nel suo editoriale 'Dillo ad Alvino' su Teleclub Italia, ha analizzato la vittoria del Napoli contro il Milan

Il giornalista Carlo Alvino, nel suo editoriale 'Dillo ad Alvino' su Teleclub Italia, ha analizzato la vittoria del Napoli contro il Milan, sottolineando non solo l’importanza dei tre punti e il consolidamento del secondo posto in classifica, ma anche l’impatto psicologico sugli avversari: “Cosa ci ha lasciato Napoli-Milan di Pasquetta? Oltre ai tre punti naturalmente e al secondo posto da soli in classifica, ha lasciato una sensazione forte: la paura interista. Gli interisti hanno paura, il mondo interista ha paura. Il gol di Politano ha innescato un meccanismo perverso per il quale sono andati tutti in ansia gli interisti tachicardia forte. Il gol di Politano ha scombussolato la Pasquetta degli interisti”.

La percezione della paura e la forza del Napoli

Alvino ha poi descritto la sensazione che si percepisce dalla parte nerazzurra: “L’odore strano che sprigiona la preda che teme di essere azzannata, questo è l’odore che sprigiona Milano. Lo abbiamo fiutato noi, figuriamoci il predatore più forte del mondo che risponde al nome di Antonio Conte. È una percezione, una sensazione, che è data dal DNA nerazzurro che spesso ha chiuso i campionati con uno psicodramma generale e anche dalla forza del Napoli. 5 vittorie consecutive e le ultime 2 senza subire gol, l’ultima partita addirittura senza subire tiri in porta. Certo, 7 punti di distacco non sono pochi e con 7 partite alla fine il margine si assottiglia”.