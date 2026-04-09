De Paola critico: “Stagione del Napoli non positiva, ma Conte la fa passare per un’impresa”

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Nel suo intervento, il giornalista De Paola ha poi ridimensionato l’entusiasmo attorno al rendimento della squadra azzurra

Il giornalista Paolo De Paola, intervenuto ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria del Napoli contro il Milan che ha permesso il sorpasso in classifica, ha tracciato un bilancio della stagione degli azzurri, soffermandosi in particolare sul lavoro di Antonio Conte: “Guardate Conte come è bravo nel riuscire a trasformare un’annata che per me non è eccezionale in qualcosa di strepitoso per lui. Si è messo al centro del progetto del Napoli".

Il giudizio sulla stagione del Napoli

Nel suo intervento, De Paola ha poi ridimensionato l’entusiasmo attorno al rendimento della squadra: “Bisogna dire con chiarezza che secondo me, non dico che il cammino quest’anno del Napoli è stato deludente, però anche arrivare a questo secondo posto non è stata una cosa eccezionale. Però Conte l’ha trasformata e l’ha presentata in questo modo. Nell’ambiente del Napoli passa per un’impresa ed è sbagliato”.