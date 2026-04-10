L’attore Esposito: “Vorrei Conte altri 10 anni a Napoli! Futuro? Io so una cosa…”

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Il celebre attore e scrittore Salvatore Esposito, ospite a ‘Forza Napoli Sempre’ su Radio Marte, ha commentato il futuro di Antonio Conte

Il celebre attore e scrittore Salvatore Esposito, ospite a ‘Forza Napoli Sempre’ su Radio Marte, ha commentato il futuro di Antonio Conte tra Napoli e Nazionale e la corsa scudetto con l’Inter. Sul possibile addio di Conte per guidare l’Italia, Esposito ha detto: “Se io fossi in lui resterei a Napoli, ma non perché non tenga alla Nazionale, ma perché penso che questo, per il calcio italiano, sia un momento per rifondare tutto. Se non c’è una programmazione di questo tipo e serve un anno per rimettere in piedi ogni cosa. Non penso che Conte voglia prendersi questa patata bollente dell’Italia senza le necessarie garanzie. Antonio non rischia la sua carriera senza garanzie e il calcio italiano non dà queste assicurazioni, al momento. Piuttosto non capisco perché non si prenda in considerazione per la Nazionale uno come Sarri, che è esperto ed è un grande allenatore”.

Il desiderio di continuità a Napoli e il finale di campionato

Esposito ha poi espresso il suo desiderio di vedere Conte restare a Napoli a lungo: “Vorrei invece che Conte restasse a Napoli per 10 anni e so che la famiglia, ma anche lui, ci resterebbe volentieri. Al di là delle supposizioni, Conte vorrebbe restare, anche se essere chiamato dalla Nazionale Italiana è motivo d’orgoglio. Cosa che non esprimono alcuni calciatori, visto che ho sentito che un calciatore della Nazionale preferirebbe vincere la Champions con il proprio club piuttosto che il Mondiale con l’Italia (Bastoni, ndr)”.

L’attore ha anche commentato il finale di campionato e le difficoltà del Napoli: “Speravo che l’Inter si fermasse con la Roma, sapevo che il Napoli avrebbe battuto il Milan. Ora trovo molto complicata una vittoria del Napoli, i nerazzurri dovrebbero fermarsi più volte. Però penso che la prossima giornata sia ancora più decisiva rispetto a quest’ultima. Mi aspettavo le vittorie di Inter e Napoli di Pasqua e Pasquetta, invece andare a Como o a Parma è differente. Rimpianti per i punti persi? Ce ne sono, però condivido soprattutto quello che ha detto Conte lunedì. Dal mio punto di vista, hanno pesato di più gli errori sul mercato estivo. Se avessimo avuto sin dall’estate Alisson o un attaccante più consistente di Lucca avremmo avuto alternative più affidabili e meno infortuni, perché ci sarebbe stata maggiore rotazione”.