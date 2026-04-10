Schira a sorpresa: "Napoli adirato col Torino, c'entra Marianucci"

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Il giornalista Nicolò Schira, esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha fatto il punto della situazione sulle mosse estive del club azzurro: "Il Napoli ha una lista di quattro o cinque centrocampisti, perché un colpo a centrocampo lo vuole fare. Partiamo da questo presupposto: un colpo a centrocampo.

Secondo me dietro può fare qualcosa, perché comunque Juan Jesus è in scadenza, Beukema non ha convinto del tutto, perché Marianucci tornerà dal prestito ma probabilmente dovrà andare a giocare altrove per recuperare l’anno perduto, da una gestione discutibile da parte del Torino. Intanto il Napoli è abbastanza adirato col Torino per questa gestione di un patrimonio del club azzurro. Bisogna capire se fare un terzino o no: dipende molto da Spinazzola, anche se un vice Di Lorenzo serve. Occhio a Mazzocchi".