Marolda: "Il Napoli deve ritrovare la condizione, negli ultimi 30' ha sofferto troppo"

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La foto di Mazzarri dal mio comodino non l’ho mai tolta (ride ndr.). Non avevo dubbi che il Napoli facesse una grande partita. Mazzarri in passato dimostrava di saper fare gioco e di saper organizzare la squadra, il Napoli offriva il miglior calcio del campionato. Mazzarri ha ascoltato alcune interviste di Garcia ed ha fatto esattamente l’opposto.

Questo Napoli è forte, deve ritrovare la capacità di portare in campo un gioco organizzato ed avere tutti al meglio della condizione mentale almeno. L’ultima mezz’ora di partita il Napoli ha sofferto dal punto di vista atletico e dovrà trovare la condizione. Se gli infortuni non continuano a rompere le scatole e se l’entusiasmo sarà questo sono fiducioso. Mercato? Non ci sarebbero giocatori migliori di quelli che ci sono a Napoli tra gli svincolati. Conviene aspettare un mese e mezzo e affidarsi alle alternative”.