Marolda: “Il Napoli soffre troppo, Lukaku e Kvara limitati da un gioco monotematico”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “Napoli con più carattere che gioco? Sicuramente sì, ci sono tanti modi per vincere le gare e questa è sicuramente una modalità. Certo, se si gioca bene è anche più facile arrivare al risultato. Si soffre meno e si hanno meno problemi. Al momento nel Napoli prevale l’aspetto del risultato sulla bellezza. Nessuno chiede un Napoli spettacolare, ma si può anche vincere soffrendo meno. In questo momento la squadra azzurra sta soffrendo troppo.

Le prestazioni insufficienti di Lukaku e Kvara? Il gioco del Napoli non esalta le caratteristiche dei due calciatori. Il belga non è stato preso per 30 mln di euro solo per fare la sponda e giocare spalle alla porta, è un giocatore forte di testa e potrebbe essere servito anche con dei cross. Lui è limitato dal gioco monotematico del Napoli, così come Kvara che ha bisogno di spazio e invece trova sempre McTominay che gioca da punta nella sua zona di competenza. Io penso che Conte in certe partite debba cambiare anche l’idea di gioco del Napoli, per esaltare le caratteristiche dei due calciatori. Secondo me la squadra può giocare meglio e l’allenatore deve impegnarsi affinché questo accada.

Milan-Napoli? Penso che sia un’occasione da cogliere per il Napoli, considerando le assenze dell’avversario e il momento che sta vivendo la squadra. Ho molta fiducia”.