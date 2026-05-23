Marolda: “Mi aspettavo l’addio di Conte. Sostituto? Azzardo e dico Allegri”

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Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso di “Giochiamo d’Anticipo” su Televomero, parlando innanzitutto dell’addio di Antonio Conte

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso di “Giochiamo d’Anticipo” su Televomero, parlando innanzitutto dell’addio di Antonio Conte al Napoli e delle prospettive per la panchina azzurra: “Addio di Conte? Mi aspettavo l’epilogo da un po’, a tal punto che di recente avevo dato solamente il 10% di possibilità di permanenza. Nuovo allenatore del Napoli? Io azzardo e dico Allegri. Sarri? Io non so se tentenna o tintinna davanti all’offerta del Napoli… Di certo il non aver chiuso poco dopo che siano iniziate le trattative ha dato la possibilità all’Atalanta di inserirsi in maniera importante. Questo è il motivo per cui ho detto Allegri”.

Il ballottaggio in porta e il futuro di De Bruyne

Marolda si è poi soffermato anche sulla gestione dei portieri e sulle prospettive future della squadra: “Chi vorrei in porta contro l’Udinese? Ho sempre preferito Meret. Io continuo a dire che l’alternanza ha fatto male sia a Meret che a Milinković-Savić. De Bruyne resta? Il mio auspicio personale è di vederlo giocare davanti alla difesa il prossimo anno”.