Marolda: "Non riesco ancora a perdonare Spalletti per la mancanza di coraggio in 2-3 gare"

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non riesco ancora a perdonare a Spalletti la mancanza di coraggio in due-tre partite, ma mi auguro di riabilitarlo presto. Fabian? Se va a scadenza non è una sconfitta né per il Napoli né per il giocatore. Se il club non riesce a darlo via è giusto che il giocatore non venga emarginato e sia utilizzato".