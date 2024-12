Marolda: "Serve uno step ulteriore sul gioco. Juan Jesus? Resta in uscita..."

Il giornalista Ciccio Marolda, presente in studio durante la puntata de 'Il Bello del Calcio' su Televomero, ha parlato della partita vinta dal Napoli contro il Genoa: "Nel calcio i lavori in corso non finiscono mai, il Napoli sarà ad uno step successivo quando riuscirà a giocare un secondo tempo allo stesso livello del primo. Non so quando questo potrà verificarsi. Corsa Scudetto? Il Napoli ha il diritto di sognare, ma anche il dovere di crederci. In questo momento tra Napoli, Inter e Atalanta gli azzurri hanno il gioco meno convincente, ma ci sono margini di miglioramento. Col Venezia rientrerà anche Kvaratskhelia.

Contro il Genoa secondo me Lukaku ha disputato una gara sufficiente, mentre secondo me McTominay è stato il peggiore: lo scozzese ha corso molto ma è stato di scarso aiuto a centrocampo. Rinnovo Meret? Qualche giorno fa si parlava di intesa vicina, ma in realtà ci sono distanze da limare un po' su tutto. Il vero problema è che in questo momento al portiere si stanno interessando delle squadre. Questo può complicare la situazione relativa al prolungamento. Mercato di gennaio? Il Napoli era già alla ricerca di un difensore prima dell'infortunio di Buongiorno, sarà un acquisto immediato e credo che sarà importantissimo inserire in rosa un elemento già pronto a giocare. Juan Jesus? Era già in lista di sbarco, continua ad esserlo anche ora. Errori sul gol del genoa? Hanno sbagliato tutti: Lobotka, Anguissa, Juan Jesus...c'è stato un concorso di colpa incredibile.

Parere sull'Atalanta? Non credo ai complotti, ma dico che quando tante squadre dello stesso livello lottano punto a punto per un obiettivo anche un errore arbitrale può essere decisivo: i bergamaschi hanno vinto sudando contro l'Empoli e secondo me dovevano terminare in dieci la partita. Manca infatti un secondo cartellino giallo a Zaniolo, questo secondo me ha influito sul risultato. Questo poi non toglie meriti al grande campionato che stanno disputando i nerazzurri e ai punti conquistati finora".