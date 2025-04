Marolda sottolinea: “Lukaku determinante, invece Neres ancora una nota negativa”

vedi letture

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su TeleVomero: “Se guardiamo la classifica, l’Empoli era un test di basso livello. Se guardiamo i primi 15′ di gara però, i toscani hanno creato delle difficoltà alla squadra di Conte. La partita è cambiata e il Napoli ha preso il sopravvento quando Mazzocchi è stato spostato più indietro rispetto all’inizio. Oltre il risultato, ci sono diversi spunti positivi, Neres invece rappresenta ancora un punto negativo.

Pensiero su McTominay? Non è un fuoriclasse, ma un ottimo calciatore che ha rappresentato un affare per il Napoli. Sta trovando continuità in azzurro. Zielinski? Un altro ottimo giocatore, che però ha sempre avuto problemi a trovare continuità. Lukaku? È stato determinante, ha giocato bene sui palloni che gli sono arrivati. Conte? Ha sbagliato l’impostazione dei primi 15′, quando ha schierato Mazzocchi alto. Dopo si è corretto e ha fatto bene. Consideriamo però che affrontava la terz’ultima in classifica, per quanto abbia fatto bene all’inizio.

Se il Napoli avrebbe potuto essere più in alto con un altro attaccante di livello vicino a Lukaku? Lo sapremo nella prossima stagione, visto che gli azzurri dovranno necessariamente comprare qualcuno in quel ruolo.

Calendario delle ultime 6 gare? Saranno importanti le questioni di classifica delle formazioni che si andranno a incontrare: l’Inter affronterà Bologna, Roma e Lazio, che concorrono per un posto in Europa. Il Napoli affronta solo Lecce e Parma, ma i ducali alla penultima potrebbero essere già salvi. La difficoltà per la squadra di Inzaghi, aldilà del numero di partite, sarà soprattutto quella. Monza-Napoli? I brianzoli sono ultimi in classifica e hanno una media di 0.45 punti a partita, mentre gli azzurri hanno l’obiettivo di inseguire l’Inter. Bisogna andare lì e far capire di essere più forti. La concentrazione ci sarà, sarà l’obiettivo a dartela”.