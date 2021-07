Marolda tranquillizza: "Non solo il Napoli risparmierà sugli stipendi, non ci sarà tanto gap"

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli rinuncerà a qualcosa sugli stipendi, ma questo riguarda tutte le squadre. Il gap con le altre dunque non sarà grande. Dovranno andare via alcuni calciatori importanti, ma dipenderà dalle offerte. Se arrivano soldi freschi sarà importante poi fare una campagna acquisti con competenza, bisogna essere bravi nella scelta. Inoltre sarà fondamentale l'apporto di Spalletti. Questo sarà fondamentale per le sorti della prossima stagione".