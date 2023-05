Marrucco: “Abbiamo finalmente capito che Bereszynski e Zerbin non valgono Di Lorenzo-Kvara”

Fulvio Marrucco, agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte:

Fulvio Marrucco, agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte: “Kim o Osimhen? Tratterrei tutta la vita Osimhen che per me rappresenta il 40% della forza del Napoli. E' chiaro che se dipendesse da me confermerei entrambi, ma è difficile che accadrà. Dovessero andare via tutti e due, e il pericolo purtroppo esiste, il Napoli avrebbe comunque tanti soldi da spendere. Si parla, per ipotesi, di 220 milioni di euro di eventuali incassi: ebbene ne basterebbe la metà per acquistare diversi calciatori importanti.

Non dobbiamo comunque fasciarci la testa, il Napoli ha già messo il primo mattone per il prossimo futuro, ovvero il rinnovo di Spalletti. Sarebbe ottimale poi trattenere Osimhen, sarebbero due passaggi fondamentali per la prossima stagione. Se il Napoli sarà costretto a cedere Osimhen sarà importante anche la tempistica: un conto sarebbe farlo entro giugno, un altro ad agosto, quando qualche club ricco potrebbe accorgersi di aver bisogno di una punta e potrebbe fare offerte indecenti. Prendiamo il Chelsea, che ha speso tantissimo.

Un ritorno di Koulibaly a Napoli? Secondo me è difficilissimo: De Laurentiis non ama i ritorni, Kalidou dopo un anno di ambientamento in Inghilterra magari intende restare... Di certo il Chelsea ha 32 top player e dovrà cederne qualcuno. La sconfitta di Monza è stata un peccato veniale, forse abbiamo capito una volta per tutte che Bereszynski e Zerbin non valgono Di Lorenzo e Kvara. Zielinski? Mi auguro che resti, secondo me se diventa calciatore da ultima mezz'ora potrebbe essere devastante”.