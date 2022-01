Marrucco: “Il Napoli dovrebbe fare un'offerta di rinnovo per Ghoulam”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fulvio Marrucco, agente: "Spalletti sta incidendo tanto in questo Napoli. Juan Jesus si è rivelato una grande sorpresa. Demme sta ritornando quello che conoscevamo. Lobotka sta venendo fuori. La partita di ieri contro la Sampdoria è stata ben giocata. Andava chiusa prima però. Koulibaly sta bene, è asintomatico e convinto che a breve potrà dare un contributo alla Nazionale senegalese.

La grande rivelazione delle ultime due partite del Napoli è Ghoulam: giocare tanti minuti in quattro giorni dopo un anno di stop è difficile. Ha dimostrato che Spalletti potrà fare affidamento su di lui. Personalmente gli rinnoverei il contratto, accertandomi delle condizioni fisiche. Ci troviamo a discuterne sempre a 4-5 mesi dalla scadenza. Chiaro che quella di Ghoulam è una situazione tanto differente però non si può arrivare sempre all'ultimo, ma trovare soluzioni di cessione, scambio o rinnovo.

Credo che per Ghoulam un'offerta vada fatta, in caso di addio si perderà un altro un pezzo del Napoli di Sarri. Lotito lo stima tanto e di conseguenza ci dovrà essere una rifondazione nel mercato per portare giocatori più consoni ai suoi moduli. La Lazio è una squadra che non ha ancora mostrato il passaggio al sarrismo".