Marrucco sul futuro di Conte: "Sta lanciando messaggi chiari al club, pretende acquisti di livello"

L’agente FIFA Fulvio Marrucco è intervenuto a 'Febbre a 90', su Vikonos Web Radio/Tv: "“Non credo che l’inter soffrirà molto a Parma, il Napoli a mio parere avrà meno insidie con il Bologna, che nella gara vinta con il Milan. Vero é che i rossoblu vivono un grande momento ma finora hanno avuto un campionato tutto sommato tranquillo. Il difficile per loro viene ora, tant’è che nelle prossime tre gare affrontano gli azzurri, l’Atalanta e l’Inter.

Il Napoli può risolvere la gara recuperando i punti persi a Venezia, bisogna restare attaccati all’Inter, che ora inizia un tour de force niente male. Sarà necessario giocare il tutto per tutto, il pareggio non servirà a nulla, Bologna è lo snodo del campionato ed è meglio che arrivi ora, così nelle prossime sette gare il Napoli può avere partite sulla carta più abbordabili. Ai partenopei mancano i punti persi all’Olimpico, nelle due trasferte con Roma e Lazio: erano partite vinte, mi rammarico più per quelli che per i punti persi con Udinese, Como e Venezia. Oggi due vittorie in più oggi il Napoli sarebbe primo in classifica e guarderebbe alla trasferta di Bologna in maniera diversa.

Il futuro di Conte? Diciamo la verità: questa squadra, se avesse giocato le coppe europee, non sarebbe seconda in classifica, quindi l’allenatore sta lanciando messaggi chiari alla società. Il prossimo anno non si può sbagliare nulla, Conte pretenderà cinque, sei acquisti di un certo livello avendo il club un bel tesoretto da spendere, anche perché a gennaio il Napoli si è indebolito e l’anno prossimo il presidente dovrà accontentarlo, visto che la squadra tornerà a giocare in Champions. Questo, poi, indipendentemente dal centro sportivo, che è un discorso parallelo a quello tecnico”.