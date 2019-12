Martino a TN: "Allegri ha ingaggio da paura. Si fanno due nomi se parte Ancelotti"

Nel suo editoriale per Tuttonapoli il giornalista Carmine Martino parla così di possibili successori di Ancelotti: "Escludo Spalletti e soprattutto Allegri. L'ex Juve ha un ingaggio che fa paura e poi pretenderebbe giocatori di primissimo piano. Penso a due allenatori emergenti: De Zerbi e Filippo Inzaghi. Magari non piaceranno ai tifosi ma hanno voglia di crescere, proprio come accadde con Mazzarri e Sarri. Personalmente, dovendo scegliere, restando nel capo delle opinioni, apprezzo molto De Zerbi. Sarebbe una bella scommessa".