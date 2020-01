Martino: "Fiorentina con entusiasmo contro il Napoli, mi ha colpito la compattezza..."

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, ponendo l'attenzione alla sfida di stasera tra Napoli e Fiorentina: "La Fiorentina è una squadra che ora ha anche entusiasmo, buttare fuori l'Atalanta dalla Coppa Italia, una delle squadre più in forma, vuol dire che sei guarito ed hai risolto i tuoi problemi. Il Napoli incontrerà una squadra tosta, si chiuderà a riccio per poi sfruttare la velocità dei suoi attaccanti, in questo caso Chiesa e Cutrone. Non sarà facile, mi ha colpito la compattezza contro l'Atalanta, anche con un uomo in meno hanno tenuto botta e trovato il raddoppio".