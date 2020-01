Martino: "Il Napoli ha ancora tanti problemi. Sarri? Ci saranno fischi e applausi"

Carmine Martino, radiocronsita delle gare del Napoli per Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Per Sarri ci saranno fischi e applausi. Girando per la città, raccogliendo i commenti dei tifosi, non riesco ad avere una visione chiara. La partita per il Napoli non sarà facile perché ci sono tanti problemi e soprattutto tante defezioni".