Martino: "Il Napoli non accetta speculazioni, avrà piani B e C. A Roma tosta per due motivi..."

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto il giornalista e radiocronista Carmine Martino: "La trasferta di Roma è tosta sia per la rivalità così accesa tra le tifoserie sia perché la Roma è una squadra che può mettere in difficoltà qualsiasi compagine. Il fatto che abbiano battuto l'Eintracht Francoforte, una squadra in grande forma e non facile da battere significa che Ranieri è sul pezzo. Il vantaggio che ha il Napoli è che non deve giocare le coppe durante la settimana quindi bisognerà vedere se la Roma risentirà della stanchezza. La rosa giallorossa non è così larga. Dybala, per esempio, può avere un calo anche se ieri ha giocato molto bene.

Spendere così tanto sul mercato non fa parte della politica del Napoli che tiene sempre sotto controllo i conti. Le cifre proposte sul mercato per Garnacho e Comuzzo sono giuste secondo me, ma se gli altri vogliono speculare, speculino con altre società. Credo che gli azzurri abbiano un piano B o C in tasca e, evidentemente, lo metteranno in pratica. La squadra di Antonio Conte sta andando benissimo anche se bisogna fronteggiare possibili emergenze. Se ci sarà il prestito di Biraghi, le cose potrebbero andare bene. Anche se Rafa Marin dovesse rimanere, anche Di Lorenzo può fare il centrale. Un difensore centrale, però, può sempre arrivare.

Il Napoli non si fa prendere alla gola. Gli acquisti che ha fatto il Napoli in estate sono tutti acquisti di prospettiva e giovani fortissimi che tra qualche anno potrebbero essere dei potenziali crack. La politica del Napoli va bene così ed anche Antonio Conte è d'accordo.

Antonio Conte è un grande allenatore e lo sapevamo. Adesso, però, voglio aggiungere il superlativo poiché il lavoro che sta facendo al Napoli è davvero eccezionale. Quello che sta facendo il leccese va oltre il mio pensiero personale e il giudizio che avevo di lui.

Se un giocatore usa quelle espressioni per farti capire come giocano e come si allenano, non si può far altro che applaudirlo. Lo stesso Lukaku che sembra che debba andar via, rimane sempre li e dà sempre il massimo in campo. Il belga è uno di quei giocatori che se lo guardi in faccia sembra che stia da un'altra parte, invece quando entra in campo dà il massimo di se stesso dopo aver ricevuto l'abbraccio di Conte. Questa è la forza dell'allenatore.

Eliminare il divieto per i tifosi azzurri? Al momento è difficile, ci vorranno anni affinché la situazione ritorni alla normalità. Ci sono tantissime iniziative in consiglio comunale per cercare di eliminare il divieto assurdo per i tifosi del Napoli. A Torino non è successo niente e anche se fosse successo qualcosa, è stata anche colpa della disorganizzazione. A Roma non ci sarebbero mai andati i tifosi azzurri. Mi auguro che quanto prima sia eliminata questa assurdità che colpisce il tifo napoletano. Al momento, però, all'orizzonte non vedo niente di positivo".