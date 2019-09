Martino: "Il Napoli può giocare in vari modi, Ancelotti si divertirà nel trovare la strategia giusta"

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Goal, commentando la vittoria del Napoli contro il Lecce: "Abbiamo visto un Napoli nuovissimo, andando a cercare qualche pecca mettevamo in evidenza la manca di fisicità, stavolta è stato un Napoli molto atletico e forte, sui calci d'angolo c'erano giocatori tutti altissimi, Ancelotti ha in mano una formazione che può giocare in vari modi, può divertirsi nel trovare la strategia giusta, anche con Milik e Llorente in campo. Piacevole vedere giocare il Napoli, questo è il primo segnale di una stagione che può essere positiva fino alla fine".