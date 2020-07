Martino: "Le lacune della gestione Ancelotti non sono state superate del tutto..."

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, per commentare la sconfitta di ieri del Napoli contro il Parma: "Ieri partita anche piuttosto noiosa, il Parma gioca nella propria metà campo e cerca ripartenze, gara dove hanno inciso anche le decisioni arbitrali. Le lacune della gestione Ancelotti non sono state superate ancora del tutto. Sul primo rigore c'è un clamoroso errore, non c'è! Sul secondo rigore Koulibaly ha commesso una grossa ingenuità, inducendo l'arbitro a fischiare".