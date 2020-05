Martino: "Mai avuto dubbi sul futuro di Mertens, da due mesi avevo notizie positive"

Carmine Martino, radiocronista Kiss Kiss e giornalista Mediaset, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Per le notizie ricevute due mesi fa, non ho mai messo in discussione il futuro di Mertens. Non capisco perché sia passato così tanto tempo, ma sapevo che il matrimonio sarebbe proseguito. Come accadrà".