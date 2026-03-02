Futuro Conte, l'amico Ferrara: "Ho una sensazione diversa rispetto a un anno fa"

Nel post partita di Verona-Napoli, ai microfoni di DAZN, Ciro Ferrara ha offerto una lettura profonda del momento azzurro, soffermandosi soprattutto su Romelu Lukaku. “Non lo conosco bene, ma ho la sensazione che sia una persona molto sensibile. Ha vissuto un lutto grave e le sue parole ci hanno commosso: gli siamo tutti vicini”, ha spiegato Ferrara. L’ex difensore ha poi sottolineato il peso del belga nello spogliatoio del Napoli: “È un calciatore carismatico, sempre partecipe anche quando era fuori per infortunio. I compagni se ne accorgono e lo seguono”.

Ferrara si sofferma sul futuro dell'amico Conte

Un passaggio anche su Antonio Conte: “L’anno scorso ero convinto che sarebbe rimasto, oggi ho qualche dubbio”. Infine l’obiettivo stagionale: “Al netto degli errori e dei tanti infortuni, il Napoli deve restare in Champions. È una dimensione che questo club ha saputo mantenere per 14 anni”.