Chiariello non fa sconti: "Meret, papera clamorosa! I 3 difensori fanno falli da scuola calcio"
Analisi senza sconti quella di Umberto Chiariello sul momento difensivo del Napoli. Intervenuto a Campania Sport su Canale 21, il giornalista ha assegnato voti severi ai singoli, partendo da Alex Meret: “Gli ho dato 5, ha commesso una papera clamorosa che poteva costare caro. È stato fortunato a non pagarla. Forse è frastornato dall’alternanza presunta, che in realtà non esiste”.
Chiariello boccia anche Beukema, Juan Jesus e Buongiorno
Giudizio negativo anche per il terzetto difensivo: Juan Jesus, Alessandro Buongiorno e Sam Beukema ricevono 5,5. “Commettono falli senza senso, soprattutto Buongiorno e Juan Jesus: spinte e strattoni che non si vedono nemmeno alla scuola calcio. Juan Jesus cerca l’uomo e non la palla, Buongiorno è scoordinato. Beukema è inutile in costruzione, non è nelle sue corde”. La sintesi è netta: “Tutti e tre si sono distinti per i 3.000 passaggi inutili all’indietro al portiere”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
