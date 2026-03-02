Sal Da Vinci: "Conte sta facendo miracoli anche quest'anno"

Così Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026, parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport

“Conte ha fatto benissimo il primo anno e sta facendo miracoli in questa stagione. Perché partire bene e poi vedersi decimata la squadra non è facile: sfido chiunque a mantenere il passo del campionato precedente". Così Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026, parla ai microfoni della Gazzetta dello Sport sul suo rapporto con il tifo per il Napoli, ecco le sue parole:

"Conte, però, è un vero e proprio guerriero e anche un maestro per i suoi ragazzi. Maradona? Non ho avuto modo di conoscerlo personalmente ma mi è capitato di vederlo per le strade della città, naturalmente circondato da una folla oceanica. Penso sia giusto ricordare che se sei sottoposto a quel tipo di pressione, tutti i giorni, a Napoli, fino a farti mancare il fiato, non è facile gestire tutto. Il calciatore del Napoli a cui sono più affezionato?

C’è stato un calciatore che poteva affermarsi come uno dei più bravi difensori italiani ma che, purtroppo, è stato frenato dagli infortuni: parlo di Ciro Caruso, un ragazzo che non ha mai incrociato la fortuna lungo la strada della sua vita. Andava in campo praticamente senza ginocchia e faceva la differenza. Pensa se fosse stato bene. Lo stimo, siamo molto amici. Spalletti? Una sera, dopo la vittoria dello scudetto, lui portò a cena la squadra. Io ero nello stesso ristorante. A un certo punto si avvicina e, stando alle mie spalle, canticchia una mia canzone. Non sapevo fosse lui, rimasi sorpreso. Un bell’omaggio".