Martino su Kvaratskhelia: “Mi incuriosisce tanto, una sua qualità già è palese”

Carmine Martino, radiocronista delle gare del Napoli per Radio Kiss Kiss, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal': "Quest’anno la stagione inizia presto, quindi anche per questo motivo c’è bisogno di un’accelerazione delle trattative per dare la possibilità all’allenatore di avere in ritiro quasi l’intera rosa a disposizione. Spalletti vorrà avere a Dimaro il 70-80% dei giocatori ai suoi ordini. Dobbiamo vedere quale sarà il destino di Mertens, giocatore fondamentale per il Napoli, e di Politano. Mi incuriosisce tantissimo Kvaratskhelia, per quello che sta dimostrando a livello internazionale con la propria nazionale. La personalità c’è tutta, questo è un punto di vantaggio. Per Deulofeu è un discorso diverso, non ha ancora dimostrato tutto il suo valore, non so perché non è esploso come speravano quelli del Barcellona. A Milano però dimostrò di saperci fare, proprio in un Napoli-Milan fece il bello e cattivo tempo e un gran gol".