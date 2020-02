Martino: "Venuta fuori la mentalità vincente di Gattuso! Complimenti a Ranieri"

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal: "E' uscita fuori la mentalità vincente dell'allenatore che si è reso conto che il Napoli doveva vincere. Aveva a disposizione una panchina che in Italia possono presentare in pochi, forse solo la Juventus. Bisogna fare i complimenti alla Sampdoria e a Ranieri che ad un certo punto ha aggiustato la sua squadra. Il Napoli è sulla strada giusta per uscire definitivamente, bisogna restare con i piedi per terra. L'Europa League è sicuramente alla portata".