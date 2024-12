Martorelli sicuro: "Napoli da scudetto. E a gennaio farà almeno un colpo"

“L’Atalanta non fa più notizia. Ha raggiunto una grande competitività, merito di allenatore e società”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Giocondo Martorelli.

La Dea può pensare allo Scudetto?

“Penso che abbia tutte le qualità per arrivare sino in fondo e poter anche vincere. Ha una rosa importante e un’autostima straordinaria. Dall’altra parte c’è una squadra importante come l’Inter e anche il Napoli. Ma l’Atalanta ha tutto per giocarsela”.

Che mercato si aspetta a gennaio?

“Intanto mi aspetto che la Juve intervenga più delle altre, cercando di coprire dei vuoti che si sono venuti a creare in difesa e poi dovrà trovare l’alternativa a Vlahovic. E ovviamente interverrà il Napoli per sopperire l’infortunio di Buongiorno”.