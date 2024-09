Mauro alla Gazzetta: "Preferisco Yildiz al georgiano! Kvara? Diego non protestava mai..."

"Yildiz o Kvaratskhelia? Se devo sceglierne soltanto uno, prendo il numero 10 bianconero", le parole del doppio ex Massimo Mauro alla Gazzetta dello Sport verso la sfida di quest'oggi tra Juventus e Napoli: "10 di Platini? Michel, Diego e Zico sono degli Dei del pallone, fuoriclasse assoluti e non paragonabili con i giocatori attuali. Ma con la stessa sincerità, ammetto che mi colpisce la personalità di Yildiz. È un talento giovanissimo, ma è già il giocatore più importante della Juve. Nemmeno Del Piero lo era alla sua età. Ale aveva accanto molti campioni. Colpi alla Platini? La capacità di servire assist e fare gol, ma fermiamoci qui. Si deve confermare contro il Napoli: è da queste partite che si capisce la caratura di un giocatore".

Su Kvara: "Mi piacerebbe riguardare con lui qualche partita di Maradona per fargli notare come Diego non alzasse mai le mani per sbuffare nei confronti dei compagni, degli avversari e dell’arbitro. Kvara ha le qualità tecniche e umane per diventare un top pure da questo punto di vista. Vlahovic o Lukaku? Vlahovic, anche perché è più giovane. Ma se Conte vuole sempre Lukaku, un motivo ci sarà senz’altro".