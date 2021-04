Mauro contro CR7: "E un solista, Maradona mai si è lamentato con un compagno"

Nel corso della trasmissione 'Tiki Taka' su Italia Uno, Massimo Mauro, ex centrocampista di Juve e Napoli ha parlato dei comportamenti poco rispettosi di Cristiano Ronaldo nei confronti dei compagni di squadra: "Ho giocato con Maradona e vi posso dire che lui non ha mai nemmeno alzato una mano per sottolineare o lamentarsi di un errore di un compagno di squadra. La verità è che Ronaldo non è un leader, ma solo un grande solista in grado di segnare tantissimi gol",