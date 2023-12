Mauro riconosce gli errori di Massa, poi aggiunge: "Ma alla Juve hanno fatto cose allucinanti"

Intervenuto negli studi Mediaset, Massimo Mauro, ex giocatore di Juventus e Napoli tra le altre, si sofferma su diversi temi.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto negli studi Mediaset, Massimo Mauro, ex giocatore di Juventus e Napoli tra le altre, si sofferma sulle possibilità dei bianconeri di vincere il titolo, oltre che sul VAR: "La partita con il Monza? Quello che aveva fatto la frittata risolve la partita all’ultimo secondo: questo si traduce in grinta e mentalità. Per me la Juve non è da Scudetto ma Allegri sta usando intelligenza e umiltà. Questa è la tattica migliore per reggere il confronto con l’Inter".

Poi, parlando degli episodi di Napoli-Inter, con gli errori pesanti di Massa e del VAR Marini, riconosciuti anche da lui stesso, Mauro si esprime così: "Il VAR? Prendiamo tutti gli errori che sono stati fatti a danno della Juve, ci sono state delle cose allucinanti in cui il VAR non è intervenuto".