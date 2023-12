Mauro: "Tatticamente il calcio italiano è il migliore , Allegri meglio di Guardiola sulla difesa!"

La Serie A è davvero così in declino rispetto agli altri campionati europei più importanti, come la Premier League?

La Serie A è davvero così in declino rispetto agli altri campionati europei più importanti, come la Premier League? Durante Deejay Football Club su Radio Deejay Massimo Mauro ha fatto una panoramica del nostro calcio: Tatticamente è il migliore - spiega l'opinionista - Gli allenatori sono fenomeni a spiegare ai giocatori come non farsi sopraffare dagli avversari, Allegri è molto più bravo di Guardiola a spiegare come difendere.

Però bisognerebbe preoccuparsi della godibilità dello spettacolo e inventare qualche regola nuova per migliorare lo spettacolo. Pensa se si giocasse in 10 o si potesse allargare il campo, anche se so che è difficile. Se dai la possibilità a chi ha iniziativa di avere più spazio, ci sarebbe più spettacolo. Il problema vero è che ci sono stadi che andrebbero rifatti".