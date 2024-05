Max Giusti spopola con l'imitazione di ADL: "Ma pare non gli faccia piacere..."

Max Giusti ha spopolato con l'imitazione di Aurelio De Laurentiis nella trasmissione 'Gialappa Show' su Tv8

Max Giusti ha spopolato con l'imitazione di Aurelio De Laurentiis nella trasmissione 'Gialappa Show' su Tv8 e oggi a La Gazzetta dello Sport ha raccontato com'è nata l'idea: "Non l'ho immaginato immerso nel calcio, sarebbe stato riduttivo e meno divertente. Parliamo di un uomo che ha fatto la storia del cinema italiano e che raccontando quel mondo può mettere insieme Raquel Welch e Massimo Bol-di, spaziando ovunque.

La prima volta che mi sono truccato da De Laurentiis ho capito che non potevo non farlo. Ha autorevolezza. E autorità, tanto da potersi permettere di trattare male i Gialappi. Devo ammettere che c'è stato un riscontro enorme, io non ho mai ricevuto complimenti così espliciti. C'è stato pure chi mi ha scritto: "Sei riuscito a rendere simpatico anche De Laurentiis". . Spero che anche lui possa gradire".

Non ha avuto riscontri? "Mi è arrivata voce che non gli faccia piacerissimo, ma spero si possa ricredere. Per me è una bellissima parodia, forse la più bella che abbia mai fatto".