Maxi Lopez contro Wanda Nara: "Hai portato i bimbi all'epicentro del contagio, che madre sei?"

"Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all'altro, ti trasferisci e vai all'epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza". Scrive così su un post social Maxi Lopez, che attacca pesantemente Wanda Nara per il suo comportamento durante l'emergenza Coronavirus: "Hai portato i bimbi all'epicentro del contagio, che madre sei?" conclude l'attaccante.