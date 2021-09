Mazzarri 'dimentica' Napoli: “Quale squadra vorrei replicare a Cagliari? Torino o Samp"

Quale sua squadra vorrebbe emulare a livello di risultati in questa nuova avventura al Cagliari? "Se pensiamo al Torino dei 63 punti, quella era una squadra che non mollava mai. Quello può essere un esempio, specie per spirito di sacrificio. Ma anche la mia Sampdoria, capace di andare in Europa. Aggressività e tenacia: queste sono le cose che voglio io al di là dei risultati. E per ottenerlo dobbiamo essere uniti”, è stata la risposta in conferenza stampa del nuovo allenatore rossoblù Walter Mazzarri.