Mazzocchi da brividi: "Non avevo un euro, dormivo con i giubbotti per il freddo"

Pasquale Mazzocchi si è raccontato nel format video della SSC Napoli Drive&Talk ripreccorrendo anche i momenti più difficili della sua vita prima di diventare calciatore professionista: “Non avevo un euro, dormivo con i giubbotti per il freddo. Dicevo che avevo il mal di testa ai miei amici per non uscire, perché non avevo nemmeno i soldi per un gelato. Queste cose le può capire solo chi ci è passato, ma non sto qui a ricordarlo a tutti quelli che mi chiamano fortunato”.

La mia giornata tipo: "Mi sveglio intorno alle 8, anche se dipende dagli impegni. Subito una doccia calda, che negli ultimi minuti diventa fredda: una bella scossa per iniziare la giornata con energia. Se l’allenamento è nel pomeriggio faccio colazione a casa, altrimenti la faccio direttamente al campo. Prima di uscire, sempre un bacio a mia figlia".

L'alimentazione, per un atleta di alto livello, è fondamentale: “La colazione cambia spesso. A volte uova con pane di segale, altre volte ricotta con pane integrale, frutti rossi e un po’ di miele. Oppure yogurt greco con una punta di miele e cioccolato fondente. Serve disciplina, perché per restare al top, anche ciò che mangi fa la differenza".