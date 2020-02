Mazzola: "Sarebbe giusto che Conte scippasse lo Scudetto alla Juve. Napoli? Bella partita..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Sandro Mazzola, ex storico giocatore dell'Inter, in vista del prossimo impegno che vedrà proprio i nerazzurri contro il Napoli di Gattuso: “Zoff ti guardava con le gambe larghe e braccia anche, così che te la facessi addosso. Inter? La Juve è forte, poi vediamo cosa succederà. Inter-Napoli? Sarà una bella partita, sicuramente. Conte mi piace, giusto scipparlo alla Juve".