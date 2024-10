McTominay a Dazn: "Oggi vogliamo giocare al meglio. Lukaku? Gli ruberei il senso del gol"

A breve il calcio d'inizio della sfida fra Napoli e Lecce, valida per la nona giornata di Serie A. Il centrocampista azzurro Scott McTominay ha parlato prima del match ai microfoni di Dazn.

Quali insidie ti aspetti da questa sfida?

"Vogliamo giocare al meglio come squadra e fare dei gol".

Come va il tuo inserimento, su cosa si concentra Conte con te?

"Il mister si concentra su tutti, non solo su di me, sul costruire il più possibile e fare gol".

Se potessi rubare una qualità ai tuoi compagni, quale sarebbe?

"La finalizzazione di Lukaku, ma abbiamo tanta qualità".