McTominay a Dazn: "Che reazione! Serata top, ora diamo continuità"

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta per 3-1 sull'Inter: "Abbiamo avuto una grande reazione dopo la sconfitta in Champions League, contro una squadra molto forte. E' stata una serata grandiosa, top. Spinazzola è un ottimo giocatore, ma non solo lui. Adesso bisogna dare continuità".