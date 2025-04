McTominay, lo chef: "Va matto per frutta e verdura, ma anche per due piatti nostrani"

Mario Sorrentino, chef personale di Scott McTominay, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Scott è un ragazzo speciale, persona veramente educata. Mi ha sempre accompagnato alla porta ogni qualvolta son stato a casa sua, è un ragazzo che rispetta molto il lavoro degli altri. Ho lavorato con tanti personaggi esposti mediaticamente, ma di persone come lui non ne ho mai trovate. Sui miei canali social racconto cosa significhi cucinare per un calciatore.

Avere uno straniero a cui cucinare è stato bello, ho fatto una ricerca sui prodotti a metro zero. Ha apprezzato tantissimo, mi ringrazia per aver conosciuto certi prodotti. Lui è impazzito per le verdure, la frutta, ma soprattutto dal punto di vista qualitativo. Il pomodorino del piennolo l’ha assaggiato, lui è una buonissima forchetta. Gli proponiamo sempre cose diverse seguendo il suo regime alimentare. Ogni volta apprezza ciò che gli cucino, gli piace molto anche la mozzarella e la ricotta”.