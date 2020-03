Mediaset, Benvenuti: "Non si potrà ricominciare il 3 maggio, data ancora a rischio"

Francesca Benvenuti, giornalista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Temo che il 3 maggio non si potrà ricominciare con la Serie A perché quella data, secondo me, sarà ancora a rischio. La Cina ha dato un esempio da un punto di vista di aggressione all'emergenza Coronavirus. Sono stati stringenti, a tratti angoscianti. Quella è stata una popolazione particolarmente scrupolosa perché culturalmente è abituata in una certa maniera, ma da un punto di vista di attualità io lì ho visto che le misure sono state applicate, rendendosi subito conto di ciò che stava accadendo".