Mediaset, Cesari: “E’ rigore su Lukaku! VAR doveva mostrare immagine da dietro con trattenuta!”

Graziano Cesari, ex arbitro e oggi moviolista Mediaset, nel corso di 'Pressing' si è soffermato sugli episodi di Napoli-Fiorentina: “Lukaku protesta per un calcio di rigore. Il pallone spiove, Lukaku ha il vantaggio della posizione, sembra non esserci nulla ma da dietro si vede che Comuzzo trattiene Lukaku ed il piede finisce sul calcagno e quindi non può colpire il pallone. la trattenuta è decisiva, si aggrappa proprio alla maglia.

Se gli fai vedere questa immagine che lui non può vedere, questo è rigore. VAR? E’ un errore, qui non si tratta di intensità, ma di dargli un’immagine chiara. Deve dire all’arbitro che ha visto bene frontalmente, ma succede qualcosa dietro.Gol del Napoli? Trattenuta di Rrahmani, ma anche di Kean, è reciproca e si fa proseguire, non c’è niente”.