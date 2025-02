Mediaset, Matri: “Conte nervoso, ha scelto Lukaku che ora è bel problema”

Alessandro Matri, ex attaccante e oggi opinionista, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: “E’ una brutta sconfitta, brutto atteggiamento nel secondo tempo dopo aver dominato il primo tempo nonostante il gol regalato. Mi lascia perplesso non aver visto una reazione così come il post-partita di Conte che è nervoso, deluso.

Lui usa molto spesso i paragoni per comunicare, le aspettative sono alte perché il Napoli prende lui, ma è deluso perché forse non riesce a fare ciò che sperava. Lukaku non gli sta rendendo come sperava e se non ti assicura i 20 gol per il gioco e per il Napoli è una bella bega. Diao? Conte disse che non c’era bisogno di giovanissimi”.